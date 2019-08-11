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Kaçak kurbanlık boğa, sakinleştirici iğneyle etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.08.2019 15:12 | Son Güncelleme

 İZMİR'in Bornova ilçesinde kesilmek üzereyken kaçan kurbanlık boğa, sakinleştirici iğneyle etkisiz hale getirilerek yakalandı.

Kaçak kurbanlık boğa, sakinleştirici iğneyle etkisiz hale getirildi

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bornova ilçesinde kesilmek üzereyken kaçan kurbanlık boğa, sakinleştirici iğneyle etkisiz hale getirilerek yakalandı.
Bornova'daki 2'nci Sanayi Sitesi bölgesinde kesilmek üzereyken kasabın elinden kaçan boğa, Büyükşehir Belediyesi Mezbahalar Şube Müdürlüğü ekiplerini harekete geçirdi. Yeşilova Mahallesi'ndeki inşaat sahasına giren boğa, veteriner teknikeri İlker Ertop tarafından tabancayla atılan sakinleştirici ile vuruldu. Bir süre sağa sola koşturan, ancak inşaat sahasının dışına çıkamayan boğa, kısa süre sonra ilacın etkisiyle yere yığıldı.
Boğanın sahibi Sedat Yıldız (43) ve beraberindekiler, kurbanlığı alarak kesim alanının yolunu tuttu. 5 bin 500 TL'ye aldıkları hayvanı yakaladıkları için sevinen Sedat Yılmaz, "Sanayide dükkanda tam yatırdık, keserken ipi koparıp kaçtı. Oradan buraya kadar koşturduk. Daha önce hiç kurbanlığı elimizden kaçırmadık. İlk defa başımıza geldi. Kaçtıktan sonra arabayla takip ettik. Burası denk geldi, sıkıştırdık. İyi oldu. Buraya gelmeseydi sanırım elimizden kaçıracaktık" dedi.

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Kaçak kurbanlık boğa, sakinleştirici iğneyle etkisiz hale getirildiKaçak kurbanlık boğa, sakinleştirici iğneyle etkisiz hale getirildiKaçak kurbanlık boğa, sakinleştirici iğneyle etkisiz hale getirildiKaçak kurbanlık boğa, sakinleştirici iğneyle etkisiz hale getirildi

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