Kaçak kuş satıcısına 9 bin lira ceza

Mesut MADAN/ANTALYA, (DHA) - DOĞA Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü ekipleri Antalya'da 5 saka ve 9 florya kuşunun kaçak ticaretini yaptığı belirlenen şüpheliye 9 bin 48 TL ceza uyguladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Antalya Şube Müdürlüğü merkez ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek İstanbul'dan kaçak kuş getirdiği belirlenen kişiyi yakaladı. Adı açıklanmayan kişinin 5 saka ve 9 florya kuşunun yasadışı ticaretini yaptığı tespit edildi.

Toplam 14 kuş için kaçak kuş satıcısına 8 bin 8 TL tazminat ve 1040 TL idari para cezası olmak üzere 9 bin 48 TL ceza uygulandı. El konulan saka ve florya kuşları veteriner kontrollerinin ardından doğal ortamlarına bırakıldı.

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