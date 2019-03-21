HABER

Kaçak maden ocağı faciası: Cansız bedenine ulaşıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.03.2019 16:59 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta kaçak olarak işletildiği iddia edilen maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan maden işçisinin cansız bedenine ulaşıldı.

Kaçak maden ocağı faciası: Cansız bedenine ulaşıldı

Edinilen bilgiye göre olay, Kilimli ilçesine bağlı Gelik Beldesinde kaçak olarak işletildiği iddia edilen bir maden ocağında yaşandı. Gelik'teki kömür ocağında saat 13.00 sıralarında, tavan göçmesi nedeniyle göçük meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu tahlisiye ekipleri yönlendirildi.

isci

İŞÇİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

3 saat süren kurtarma çalışmalarının ardından ocakta mahsur kalan maden işçisi Soner Tarhan'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ekipler tarafından ocaktan çıkartılan maden işçisi ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Meydana gelen olayın ardından Zonguldak Vali Yardımcısı Nevzat Taşdan, Zonguldak İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ve maden işçisinin yakınları olay yerine geldi. (İHA)

PARTNERÜnlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...Ünlü yıldız çöp atmaya iç çamaşırıyla gidince...
İmamoğlu Halkalı'da Nevruz ateşinin üzerinden atladıİmamoğlu Halkalı'da Nevruz ateşinin üzerinden atladı
Başsavcı Vekili Özel, son yolculuğuna uğurlandıBaşsavcı Vekili Özel, son yolculuğuna uğurlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zonguldak maden ocağı facia göçük

En Çok Okunan Haberler

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Bakan Albayrak: Az önce imzalandı! Hayırlı olsun

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Diyarbakır'da toprağa gömülü Öcalan posterleri bulundu

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Beyazıt'ta otobüs yayalara çarptı!

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

İstanbul'da askeri araç devrildi! Şehit ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Yeni Zelanda canisi Tokat'a gelmiş! Nedeni ortaya çıktı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Son dakika: AİHM'den Selahattin Demirtaş kararı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Vatandaşlar onu, o kedisini kurtardı

Vatandaşlar onu, o kedisini kurtardı

Tesadüfün böylesi! Kepçe ile tarla düzeltirken buldu

Tesadüfün böylesi! Kepçe ile tarla düzeltirken buldu

Sayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil kontrol altına alınmalı

Sayılar giderek artıyor! Uzmanlar uyarıyor: Acil önlem alınmalı

Hepsi kamyon kasasından çıktı

Hepsi kamyon kasasından çıktı

NATO'nun en güçlü 10 ordusu belli oldu! Listede Türkiye de var

NATO'nun en güçlü 10 ordusu belli oldu! Listede Türkiye de var

'Gladyatörler kenti'nin mezarları ziyarete açılıyor

'Gladyatörler kenti'nin mezarları ziyarete açılıyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.