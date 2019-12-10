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Kaçak maden ocağında Afgan genç öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 00:17 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen iş kazasında Afganistan vatandaşı yaşamını yitirdi.

Gürkay GÜNDOĞAN- Aytaç ÖZTÜRK/KİLİMLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen iş kazasında Afganistan vatandaşı yaşamını yitirdi. Kaçak maden ocağı mühürlendi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Bölüm Mahallesi'ndeki kaçak maden ocağında meydana geldi. Ruhsatsız işletilen ocakta çalışan Afganistan uyruklu soyadı öğrenilemeyen Abbas (25), ocak girişindeki desandre olarak adlandırılan meyilli bölgede düştü. Ocak sahibi K.B., polisi arayıp durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, AFAD ve Türkiye Taşkömürü Kurumu kurtarma ekipleri sevk edildi. Abbas'ın metan gazından zehirlenmiş olabileceği bilgisi üzerine, kurtarma ekipleri ocağa maske takarak girdi. Yaklaşık 2,5 saat süren kurtarma çalışmasının ardından Abbas'ın cansız bedenine ulaşıldı. Ocaktan çıkarılan Abbas'ın cansız bedeni, yapılan incelemenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, yapılan incelemenin ardından ocağı mühürlerken, K.B.'yi de ifadesini almak üzere ilçe emniyet müdürlüğüne götürdü.

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