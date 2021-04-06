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Kaçak maden ocağında mahsur kalan işçi çıkarıldı

06.04.2021 19:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak’ta kaçak olarak üretime açılan maden ocağında mahsur kalan işçi ekipler tarafından çıkarıldı.Olay, Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi’nde meydana geldi.

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Zonguldak’ta kaçak olarak üretime açılan maden ocağında mahsur kalan işçi ekipler tarafından çıkarıldı.

Olay, Kilimli ilçesine bağlı Bölüm Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kaçak olarak açıldığı iddia edilen maden ocağında göçük meydana geldi. Göçükte Salih Z. isimli işçi mahsur kaldı. İşçiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Olay yerine AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan işçiyi ekipler uzun uğraşlar sonucu çıkarılarak ambulansla hastaneye sevk edildi.
Öte yandan bölgede resmi olarak üretim yapan maden ocaklarından da yardım istendi. Olayın meydana geldiği ocağın girişine tahkimatta kullanılmak üzere çok sayıda odun getirildi.

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