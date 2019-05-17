Kaçak maden ocağındaki göçükte kalan Taner öldü

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA) - ZONGULDAK'ta, kaçak olarak işletilen maden ocağında meydana gelen göçükten yaralı kurtarılan işçi Taner Nasuhoğlu'nun (19) yolda duran kalbi, hastanede çalıştırıldı. Sağlık durumu kritik olan Nasuhoğlu, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde bulunan ve ruhsatsız işletildiği belirlenen maden ocağında, saat 03.00 sıralarında, göçük meydana geldi. Maden işçisi Taner Nasuhoğlu, göçük sırasında kömür ve taş yığınlarının altında kaldı. Nasuhoğlu, diğer işçiler tarafından ocaktan çıkarıldı. Arkadaşlarının araca bindirip, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne götürdüğü Nasuhoğlu'nun yolda kalbi durdu. Acil servisteki doktorların müdahalesiyle hayata döndürülen Nasuhoğlu yoğun bakıma alındı. Burada bir süre sonra tekrar kalbi duran Nasuhoğlu, bu kez doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. 23 Mayıs'ta doğum günü olduğu öğrenilen Taner Nasuhoğlu'nun yakınları, acı haberle gözyaşı döktü.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI



