Kaçak madende ölen maden işçisi toprağa verildi

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta, kaçak işletilen maden ocağında meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Taner Nasuhoğlu (19) toprağa verildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli ise tutuklandı. Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde ruhsatsız işletildiği belirlenen maden ocağında dün saat 03.00 sıralarında göçük meydana geldi. Kömür ve taş yığınlarının altında kalan maden işçisi Taner Nasuhoğlu, diğer işçiler tarafından ocaktan çıkarıldı. Arkadaşları, yaralanan maden işçisini Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Taner Nasuhoğlu’nun yolda duran kalbi, doktorların müdahalesi sonucu yeniden çalıştırıldı. Yoğun bakımda ikinci kez kalbi duran Taner Nasuhoğlu, kurtarılamadı. Taner Nasuhoğlu'nun cenazesi, hastanede yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Sapça köyüne getiren Taner Nasuhoğlu'nun cenazesi, evinin önünde alınan helalliğin ardından köy camisine götürüldü. Güçlükle ayakta duran baba Bilal Nasuhoğlu taziyeleri kabul etti. Taner Nasuhoğlu’nun cenazesi, kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında toprağa verildi. MUHTAR: ZONGULDAK’IN KADERİ BU Ölen gencin dayısı ve Sapça Köyü Muhtarı Şenay Nasuhoğlu, yeğeninin geçen yıl liseden mezun olduktan sonra gündelik işlerde ve kaçak ocaklarda çalışmaya başladığını söyledi. Zonguldak'ta ikinci bir iş sahası olmadığından gençlerin kaçak madenlerde çalıştıklarını söyleyen Nasuhoğlu, "Zonguldak’ın kaderi bu" dedi. 2 KİŞİ TUTUKLANDI Jandarma ekipleri, kaçak ocağın sahibi oldukları değerlendirilen R.P. ve Ş.N.’yi gözaltına aldı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

