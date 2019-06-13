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Kaçak meyve sebze tezgahının mühürlenmesi sırasında arbede

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2019 10:15 | Son Güncelleme

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kaçak tezgahın sahipleri ile mühürleme işlemi için gelen polis ve zabıta ekipleri arasında arbede yaşandı

Samsun'un Tekkeköy ilçesinde kaçak meyve sebze tezgahının mühürlenmesi sırasında polis ve zabıta ekipleriyle tezgah sahipleri arasında arbede çıktı.

Tekkeköy Belediyesince, vatandaşlar ve esnafın şikayeti üzerine Kutlukent Mahallesi'nde İYİ Parti Belediye Meclis Üyesi Mümin Vural'ın babası Remzi Vural tarafından kaçak yapıldığı öne sürülen meyve ve sebze tezgahının mühürlenmesine karar verildi.

Zabıta ekipleri, polis eşliğinde mühürleme yapılacak bölgeye gitti. Bu sırada tezgahta bulunan kişilerin polis ve zabıta ekiplerine domates atmaya başlamasıyla ekiplerle tezgah sahipleri arasında arbede yaşandı.

Polis, biber gazıyla müdahale ederek arbedeyi sonlandırdı.

Arbedenin ardından yapı, zabıta ekiplerince mühürlendi.

- "Belediyemiz gerekli yasal işlemi yapmıştır"

Tekkeköy Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, bölge esnafının yoğun şikayeti nedeniyle tezgah sahibinin defalarca uyarıldığı bildirildi.

Bir iş yeri kiralayıp çıkmalarına izin verilmesine rağmen her seferinde iyi niyetin suistimal edildiği belirtilen açıklamada, "Bölge esnafının konuyu CİMER üzerinden Büyükşehir Belediyemize de şikayet etmesi üzerine haksız kazanç, haksız rekabet yapan bu kişi, iş yerinde elektrik, su, kira, SSK ve vergi ödeyen esnafımızın şikayetlerini de kendilerine iletmemize rağmen sorumsuz ve aldatıcı tavırlar içerisinde olmaya devam etmiştir. Son olarak Ramazan Bayramı sonunda iş yeri kiralayıp kalkacaklarını beyan etmelerine rağmen algı oluşturup 'buradan yine kalkmayız' tavrı üzerine belediyemiz gerekli yasal işlemi yapmıştır." ifadelerine yer verildi.

Meclis üyesi Mümin Vural'ın mühürleme kararını hukuksuz bir işlem gibi yansıtıp siyasi malzeme haline getirdiği iddia edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mühürleme kararı hukuksuz bir işlemmiş gibi halkı da galeyana getirip devletimizin emniyet güçleriyle karşı karşıya getirilmesini esefle kınıyoruz. Yapı sahiplerine, hemen yanı başlarında ticaret yapan esnaf arkadaşlar gibi bir iş yeri kiralayıp taşınmaları konusunda belediyemizce yardımcı olunması dahi defalarca teklif edilmiştir. Tüm uyarıların ve gerekli tebligatların ardından tamamen resmi prosedürler çerçevesinde işlem yapılmıştır.

Tarafımıza iş yeri açma çalışma belgesi için müracaat eden tüm vatandaşlarımıza ilgili kanun çerçevesinde iş yeri açma ve çalışma ruhsatı verilmektedir."

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kaçak tezgah mühürleme Tekkeköy Belediyesi

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