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Kaçak mezardan bez parçası çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 01.07.2019 12:07 | Son Güncelleme

Adana’da mezarlığın içerisine kazılan çukurda ceset olabileceği düşünülünce, polis harekete geçti.

Kaçak mezardan bez parçası çıktı

Adana’da mezarlığın içerisine kazılan çukurda ceset olabileceği düşünülünce, polis harekete geçti. Olay yerine gelen savcının talimatıyla açılan mezardan iki adet bez parçası çıktı.
Olay, merkez Çukurova ilçesi Kabasakal Mezarlığı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yakınlarının kabrini ziyaret için mezarlığa gelen bir vatandaş, mezarların arasında kazılmış bir yer görünce durumu mezarlık personeline bildirdi. Mezarlık personeli izinsiz defin yapıldığını düşünerek polise ihbarda bulundu.
Ceset gömüldüğü düşüncesiyle olay yerine cinayet ekibi sevk edildi. Savcının talimatıyla açılan mezardan iki adet bez parçası çıktı. Kazılan mezar kapatıldı.

Kaçak mezardan bez parçası çıktı

Kaçak mezardan bez parçası çıktı

Kaçak mezardan bez parçası çıktı

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