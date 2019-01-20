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Kaçak midye avcıları yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.01.2019 10:00 | Son Güncelleme

İZMİT Körfezi'nde sulak alan ilan edilen bölgede midye avlayan 2 kişi, zabıta ekiplerince yakalandı.

Kaçak midye avcıları yakalandı

İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT Körfezi'nde sulak alan ilan edilen bölgede midye avlayan 2 kişi, zabıta ekiplerince yakalandı. Ele geçirilen 80 kilo midye, yeniden denize bırakılırken, 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
İzmit Körfezi'nde fuarın arkasındaki alan sulak alan ilan edilirken, kuşların barındığı yerde kaçak midye avcıları görüldü. Zabıta ekipleri amfibik sulak alan aracı ile kaçak avcıları yakaladı. 2 kişi topladığı çuvallar içerisindeki 80 kilo midye yeniden denize dökülürken, midye avında kullandıkları aletlere el konuldu. 2 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Kaçak midye avcıları yakalandıKaçak midye avcıları yakalandıKaçak midye avcıları yakalandıKaçak midye avcıları yakalandı

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