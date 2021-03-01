Kaçak muayenehaneye polis baskını

Esenyurt’ta yabancı uyruklu şüpheliler tarafından kaçak diş muayenesi yapıldığı belirlenen adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda içeride müşteri olduğu belirtilen kişiler de bulunurken, dişçi koltuğu ve muayene ünitesi ele geçirildi, 3 kişi de gözaltına alındı.

Esenyurt Pınar Mahallesi 1276 Sokak’ta kaçak diş muayenesi yapıldığı belirlenen adrese baskın düzenlendi. Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, baskın yaptıkları adreste yabancı uyruklu 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda dişçi koltuğu, muayene ünitesi ve tedavide kullanılan malzemeler ele geçirildi. İçeride müşteri olduğu belirtilen kişiler de bulunurken, ele geçirilen malzemeler İlçe Sağlık görevlilerine teslim edildi.

