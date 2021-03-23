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Kaçak mülteci ikinci kez sınır dışı edilecek

23.03.2021 13:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye’de göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan denetimlerde Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Kaçak mülteci ikinci kez sınır dışı edilecek

Osmaniye’de göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan denetimlerde Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı. Yasa dışı yollarla Türkiye’ye giren şahsın 3 ay önce sınır dışı edilen H.M. olduğu belirlenirken ikinci kez sınır dışı edileceği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, Osmaniye Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin doğudan batıya geçişini durdurmak amacıyla uygulama yapıldı. Denetimler sırasında şüphe üzerine durdurulan otomobilde, Türkiye’ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen H.M. isimli Suriye uyruklu şahıs yakalandı. Şahıs, kamu düzeni ve güvenliğini tehdit ettiği gerekçesiyle İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. Sınır dışı edilmesine karar verilen şahıs idari işlemler için Gaziantep Oğuzeli Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Öte yandan şahsın 3 ay önce de yasa dışı yollarla Türkiye girdiği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilen şahıs sınır dışı edilmişti. 3 ay sonra ülkeye tekrar yasa dışı yollarla giren şahsın ikinci kez sınır dışı edilmesi için işlemlerinin başlatıldığı öğrenildi.

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