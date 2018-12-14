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Kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın

YAŞAM HABERLERİ  | 14.12.2018 16:03 | Son Güncelleme

İstanbul'da kötü kokular yayıldığı yönünde şikayetler gelmesi üzerine harekete geçen polisler düzenlediği operasyonla 1 tonun üzerinde kaçak nargile tütünü ile 850 kilogram kaçak tütün yakaladı. Yapılan operasyon üretim yapılan alanın hiçbir hijyen kuralına uymadığını gözler önüne serdi.

Gece saatlerinde düzenlenen operasyonla ortaya çıkarılan olay sonrası 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Sultangazi'de çevreye kötü kokuların yayıldığı bir apartmanın çatı katına polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 tonun üzerinde satışa hazır kaçak nargile tütünü ile 850 kilogram kaçak tütün yakalandı. İmalathanenin pislik içindeki görüntüsü dikkat çekti.
Sultangazi'nin Uğur Mumcu Mahallesi'nde bir apartmanın çatı katından çevreye yayılan kötü kokudan rahatsız olan vatandaşlar, polise ihbarda bulundu.
İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, söz konusu adreste kaçak nargile tütünü imalatı yapıldığını belirledi.
Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gece saatlerinde imalathaneye operasyon düzenledi.
Operasyonun ardından yapılan incelemede imalathanede hiçbir hijyen kuralına dikkat edilmeden üretim yapıldığı gözler önüne serildi.
3 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 1 tonun üzerinde satışa hazır kaçak nargile tütünü, 850 kilogram harmanlanmış tütün, 214 kilogram glikoz, 470 kilogram aroma ele geçirildi.
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istanbul sultangazi

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