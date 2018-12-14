Kaçak nargile tütünü imalathanesine baskın

İstanbul Sultangazi'de çevreye kötü kokuların yayıldığı bir apartmanın çatı katına polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 tonun üzerinde satışa hazır kaçak nargile tütünü ile 850 kilogram kaçak tütün yakalandı. İmalathanenin pislik içindeki görüntüsü dikkat çekti.