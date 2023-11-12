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Kaçak ocak sahipleri, 'İnfazımız yanar' düşüncesiyle Afgan madenciyi yakmış

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Zonguldak’ta, Afganistan uyruklu Mohammad Nourtani'nin (50) ormanda yanmış cesedinin bulunduğu ve çalıştığı kaçak maden ocağının sahiplerinin de aralarında bulunduğu 6 kişinin gözaltına alındığı olaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Çalıştığı kaçak maden ocağında Nourtani'nin fenalaşıp hareketsiz kaldığı, daha önce başka bir suçtan ceza alan kaçak ocak sahiplerinin ise ‘Ortaya çıkarsa infazımız yanar’ düşüncesiyle hareket edip Nourtani'yi yaktıkları tespit edildi. Yakma eylemi sırasında Nourtani’nin ölü ya da sağ olduğu ise Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporla belli olacak.

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