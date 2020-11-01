HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kaçak ocakta göçük altında kalan işçiyi "Ağaçtan düştü" diyerek hastaneye getirdiler

Kaçak ocakta göçük altında kalan işçiyi "Ağaçtan düştü" diyerek hastaneye getirdiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 18:05 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta 50 yaşındaki emekli maden işçisi, iddiaya göre çalıştığı kaçak maden ocağında göçük altında kaldı ve "ağaçtan düştü" denilerek hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak’ta 50 yaşındaki emekli maden işçisi, iddiaya göre çalıştığı kaçak maden ocağında göçük altında kaldı ve "ağaçtan düştü" denilerek hastaneye kaldırıldı. Şahıs hastanede yaşam savaşı verirken, ocak sahibi olduğu ileri sürülen kişi gözaltına alındı.
Asma Mahallesi’nde yaşayan evli ve 4 çocuk babası Hüseyin Baş (50), bir süre önce özel maden ocağından emekli oldu. Ailenin iddiasına göre Baş, 2 hafta önce kaçak olarak işletilen maden ocağında işe başladı ve 1 hafta kadar sonra ocakta göçük altında kaldı. Aile, Hüseyin Baş’ın kurtarıldıktan sonra ormanlık bölgede 1 kilometre yaya olarak taşındığını ve evinde üstü başı temizlendikten sonra "ağaçtan düştü" denilerek hastaneye kaldırıldığını ileri sürdü.
Baş hastanede yaşam savaşı verirken, olayın şokunu atlatan aile, durumu polis ekiplerine haber verdi. Başlatılan soruşturmada kaçak ocak sahibi olduğu iddia edilen D.A. gözaltına alındı. İfadesi alınan D.A., ardından serbest bırakıldı.

"Ocağın anahtarlarını da montunun cebine sokmuşlar"
25 Ekim günü yaşanan olayda eşinin baygın bir şekilde tanımadığı kişiler tarafından evlerine getirildiğini söyleyen Gülhan Baş, baygın haldeki kocasının tepki vermediğini anlattı. Eşini getiren kişilerden birisinin sürekli "Ağabey yapma" diye ağladığını söyleyen Baş, "Geçen pazar günü sabahı 11.30 gibi işe gitti. Akşam 16.30 sıralarında kazalanmış olarak getirdiler. Merdivenden aşağıya sürüye sürüye ocağın yolundan buraya taşımışlar. Kızım gördü. ’Anne, babama bir şey olmuş, koş’ dedi. Ben zaten kimseyi tanımıyorum. Buraya eve soktum. Ellerini, kollarını, yüzünü temizlediler. Islak elbiseleri çıkarttık. Çizmelerini ve pantolonunu ocakta atmışlar. Çorapla geldi. Çoraplarından su damlıyordu. Gelenlere sürekli eşim hastaneye varıncaya kadar ’Ağabey yapma’ diyordu. Aklım başımdan gitti. Ne olduğunu anlayamadım. Gözleri açıktı. Tanımıyordu kimseyi. Kendi arabalarıyla getirdiler. Arabanın içi sürekli kandı. Eşimi o halde arabada bırakıp güvenlikle görüşmeye gittiler. Sonra içeriye aldılar. Önce ’ağaçtan düştü’, sonra ’vince bindi, kafasını çarptı’ dediler. Sonra ’el arabasıyla yuvarlandı’ dediler. Elini kolunu kömür tozlarını temizlediler. ’Dava etmeyin’ dediler. Göçükte kaldığını söylemediler. Ocağın anahtarlarını da montunun cebine sokmuşlar. ’Ocak onun’ deriz dediler" diye konuştu.

"Bize ’ağaçtan düştü deyin’ dediler"
Ağabeyinin yaşadığı kazaya ilişkin farklı söylentiler olduğunu ifade eden kardeşi Erol Baş ise, "Öğlen buradan işe gitmiş. Yukarıda bir yermiş. Evden çıkmış, akşam üzeri buraya aşağıya sürüye sürüye getirmişler. ’Ağaçtan düştü’ diye getirmişler, ağabeyimin kırılmadık yeri kalmamış. Girmişler patronla oğlu koluna, sürüye sürüye getirmişler. Ciğerler gitmiş, karaciğer ikiye bölünmüş. Akciğerin biri iflas. Ağaçtan düşen adam öyle mi olur. Kaçak ocaktı. Bize ’ağaçtan düştü deyin’ dediler. Farklı farklı şeyler söylüyorlar. Ben kendim de madenciyim. Söylediği şeylerle bu adam bu hasarı almaz. O adam göçükte kaldı. Benim ağabeyim göçükte kaldı. Buraya kadar getiriyorlar. Bir de ağaçtan düştü süsü vermek için üzerini başını değiştiriyorlar. Kömür izlerini silmeye çalışıyorlar. Yeğenim camdan görüyor. Annesine haber veriyorlar. Ambulansı arayacakları yerde üzerini başını temizliyorlar. Normal arabaya bindirip götürüyorlar. Ağabeyimin üzerinde hastaneye giderken eşofmanı varmış. Ocağın ağabeyimin olduğu süsü vermek için montunun cebine koymuşlar. Emniyete teslim ettik. Ocak sahibi olan bir adam böyle yardımlarla mı yaşar." dedi. Erol Baş, ağabeyinin dört kızı olduğunu, küçük kızı için söz konusu madende çalıştığını anlattı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milyonlarca yıl önce meydana geldi! Sular çekilince ortaya çıktıMilyonlarca yıl önce meydana geldi! Sular çekilince ortaya çıktı
Vali koronaya yakalandıVali koronaya yakalandı
Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarına Azerilerden dünyaya mesaj Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarına Azerilerden dünyaya mesaj
1/
En Çok Okunan Haberler
İzmir'deki depremde acı tesadüf!
İzmir'deki depremde acı tesadüf!
Güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı
Güvenlik kamerası görüntülerini paylaştı
Ünlü türkücünün ofisi orasıymış! Şoku yaşadı
Ünlü türkücünün ofisi orasıymış! Şoku yaşadı
Yırt dışına tatile gitmişti; korona şoku! '16 gündür evdeyim...'
Yırt dışına tatile gitmişti; korona şoku! '16 gündür evdeyim...'
Burhan Kuzu hayatını kaybetti
Burhan Kuzu hayatını kaybetti
Başı ve cinsel organı kesilmiş halde bulundu
Başı ve cinsel organı kesilmiş halde bulundu
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Bu akşam gökyüzüne bakanlar çok şaşıracak!
Bu akşam gökyüzüne bakanlar çok şaşıracak!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Çekiliş saati heyecanla bekleniyor
Çekiliş saati heyecanla bekleniyor
Tartışma yaratan iddialar için Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Tartışma yaratan iddialar için Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama
Ev adresinden fay hattı sorgulama!
Ev adresinden fay hattı sorgulama!
Diğer Haberler
İzmir'den flaş haber! Rıza Bey Apartmanı enkazındaki arama kurtarma çalışmasına ara verildi
İzmir'de korkutan tehlike! Çalışmalara ara verildi
Depremde hayatını kaybeden 10 yaşındaki Elif, gözyaşları ile toprağa verildi
10 yaşındaki Elif'e acı veda
İzmir'e hırsızlık için geldiği belirlenen 9 kişi yakalandı
Bu nasıl vicdansızlık! İzmir'e hırsızlık için gelmişler
Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun koronavirüse yakalandı
Vali koronaya yakalandı
Bakan Selçuk'tan İzmir'deki okullar için flaş açıklama
Bakan Selçuk'tan İzmir'deki okullar için flaş açıklama
Kaçak ocakta yaralanan madenciyi evine götürüp üzerini temizleyerek 'ağaçtan düştü' dediler
Maden ocağında skandal! Hastaneye götürüp 'ağaçtan düştü' dediler
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.