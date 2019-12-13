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Kaçak ocakta ölen Afgan gencin cenazesi ailesine teslim edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 22:04 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen iş kazasında yaşamını yitiren ve kimliği tespit edilemeyen Afgan gencin, Abbas Rezai (19) olduğu tespit edildi.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesinde, ruhsatsız işletilen maden ocağında meydana gelen iş kazasında yaşamını yitiren ve kimliği tespit edilemeyen Afgan gencin, Abbas Rezai (19) olduğu tespit edildi. Abbas Rezai'nin Giresun'da yaşayan kuzeni Murtaza Zarayi, Zonguldak'a gelerek cenazeyi ülkesine göndermek üzere teslim aldı.

Bölüm Mahallesi'nde kaçak maden ocağında geçen hafta perşembe günü meydana gelen iş kazasında ölen Afganistan uyruklu gencin, Abbas Rezai olduğu tespit edildi. Ocak içinde düştüğü yerde metan gazından zehirlendiği değerlendirilen Abbas Rezai'nin kesin ölüm sebebinin otopsi raporunda ortaya çıkacağı öğrenildi. Gözaltına alınan ocak sahibi K.B. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Abbas Rezai'nin Giresun'da yaşayan kuzeni Murtaza Zarayi, cenazeyi teşhis etmek için Zonguldak'a geldi. Zarayi, hastane morgunda cenazeyi teşhis etti. Zarayi, ailesinin Afganistan'da yaşadığını anlatarak, "Cenazesini İstanbul'dan uçakla Afganistan'a göndereceğiz. Kaçak yollarla Türkiye'ye girmiş. Kaçak ocakta çalıştığını bilmiyorduk" dedi.

Abbas Rezai'nin cenazesi, Zonguldak Belediyesi'ne ait cenaze aracıyla Afganistan'ın Herat kentine götürülmek üzere İstanbul Havalimanı'na gönderildi.

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