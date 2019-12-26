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  4. Kaçak ocakta ölen iki işçi toprağa verildi

Kaçak ocakta ölen iki işçi toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 14:16 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki ruhsatsız işletilen kaçak maden ocağında ölen işçiler Uğur Korkmaz (33) ve Erdem Korkmaz (25), toprağa verildi.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK,(DHA)- ZONGULDAK'ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki ruhsatsız işletilen kaçak maden ocağında ölen işçiler Uğur Korkmaz (33) ve Erdem Korkmaz (25), toprağa verildi.
Gelik beldesindeki ormanlık arazide bulunan kaçak maden ocağında, dün saat 11.00 sıralarında metan gazı yanması meydana geldi. İlk belirlemelere göre vücutlarında oluşan yanık ve ortaya çıkan karbonmonoksit gazından zehirlenen işçiler Uğur Korkmaz ve Erdem Korkmaz hayatlarını kaybetti. İşçilerden Bahri Yeniay ise yaralandı. Yaralanan Yeniay, tedavisi için İstanbul'a sevk edildi.
OCAK MÜHÜRLENDİ
Jandarma ekipleri, bir ay önce kapatılmasına rağmen yeniden açıldığı tespit edilen ocağı mühürledi. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında ocak sahipleri olduğu belirlenen Şenol T., Fatih T. ve Ercan T. ile maden ocağının bulunduğu alanın sahibi İshak K. gözaltına aldı.
CENAZE NAMAZLARI BİRLİKTE KILINDI
İşçiler Uğur Korkmaz ve Erdem Korkmaz'ın cenaze namazları, öğle namazının ardından ilçeye bağlı Çatalağzı beldesinde aynı camide kılındı. Cenaze namazına Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Genel Maden İşçileri Sendikası Genel Başkanı Hakan Yeşil, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri ve işçilerin yakınları katıldı. Cenaze namazı sırasında, işçilerin yakınları tabutlara sarılarak gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından işçilerden bekar olan Uğur Korkmaz Çatalazğı beldesinde, evli ve 1 çocuk babası olan Erdem Korkmaz ise Muslu beldesinde toprağa verildi.
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