Kaçak ocakta ölen işçi babasıyla aynı kaderi paylaşmış (2)

TUTUKLANDI

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 80 gün önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak tekrar açılan ruhsatsız maden ocağının gözaltına alınan sahibi Olcay Adalı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak' suçundan tutuklandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Kilimli ilçesinde meydana gelen göçükte yaşamını yitiren Murat Ovaz'ın cenazesi, Karabük'ün Yenice ilçesine bağlı Yortan beldesine getirildi. Ovaz'ın cenazesi, merkez camiinde ikindi vakti kılınan namazın ardından Çengeller Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

