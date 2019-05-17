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Kaçak ocaktaki göçükte kalan genç hastanede öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.05.2019 11:51 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte Taner Nasuhoğlu, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaçak ocaktaki göçükte kalan genç hastanede öldü

Zonguldak’ta kaçak maden ocağında meydana gelen göçükte Taner Nasuhoğlu, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öte yandan, gencin bir hafta sonra doğum gününün olduğu ve 19 yaşına gireceği öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre olay 02.00 sıralarında Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki kaçak bir maden ocağında yaşandı. İddialara göre, 23 Mayıs günü 19 yaşına gireceği öğrenilen Taner Nasuhoğlu isimli genç meydana gelen göçükte ağır yaralandı. Kaçak ocakta beraber çalıştığı arkadaşları tarafından ocaktan çıkartılan Nasuhoğlu, özel bir araçla Atatürk Devlet Hastanesi’ne getirildi. Hastanede yapılan müdahale ile hayata geri döndürülen Nasuhoğlu, yoğun bakıma alındı. Gencin vücudunda kırıklar olduğu ve sağlık durumunun ciddiyetini koruyan Nasuhoğlu yapılan müdahalelerin ardından yoğun bakıma alındı. Ancak genç, birkaç saatlik yaşam mücadelesini kaybetti.
Haber verilmesi üzerine hastaneye gelen gencin babası, kaçak madenin oğluna ait olduğu söylentileri olduğunu ancak böyle bir durumun söz konusu olmadığını söyledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan, gencin sosyal medyada şiir okuduğu görüntüleri yer aldı.

Kaçak ocaktaki göçükte kalan genç hastanede öldü

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