Kaçak öğrenci servislerine dikkat... Oda başkanından 'L' uyarısı

Okul servis araçları ve personel servis araçları İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) yönetmeliğine uygun olarak ''L'' plaka araçlarla hizmet veriyor. İstanbul'da bu yıl yaklaşık 20 bin '' L '' plakalı okul servis aracı trafiğe çıktı . Servis araçların Haziran 2019 tarihine kadar bu plakaları almaları gerekiyordu. Bugün İstanbul'da '' L '' plakaya sahip olmayan çok sayıda servis aracının kaçak servis olarak çalışmaya devam ettiği öğrenildi.

İstanbul Servis Odaları İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Hamza Öztürk, kaçak servisleri velilerin nasıl anlayacağı ve ailelerin bu tür servisler için ne gibi önlemler alması gerektiği hakkında konuştu.

"L HARFİNİ GÖRMEDEN ÇOCUKLARI ASLA TESLİM ETMEYİN"



Ailelerin kaçak servisleri anlamasının artık çok kolay olduğunu ifade eden Öztürk, şöyle konuştu:

'' Şu anda denetim okullar açıldığı için sıkça yapılıyor ama özellikle kenar semtlerde taşıt kartsız, yetki belgesiz servisler var. Bu konuda emniyetle , belediyeyle birlikte en kısa sürede denetimlerimiz başlayacak. Velilerimizi uyarmak istiyoruz. Taşıt kartını görmeden, yetki belgesini görmeden, hatta aracının kapısında, önünde L serisi plaka görmeden, çocuklarını asla teslim etmesinler, ödemede yapmasınlar. Bunlar yarın öbür gün başka bir sıkıntı olarak karşımıza çıkacak. Onun için testi kırılmadan tedbiri alalım. L serisini sadece İstanbul da Okul ve personel servislerine verdiler. Mutlaka zaten arabaların arkasında okul taşıyorsa , okul taşıtı yazmalı, dur levhası olmalı. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul taşıyorsa araçlarında rehber personel olmalı. Bu konuda işaretlerimiz çok aşikar yani onun için bilmiyordum demek çok şey değil, sadece biraz ucuz olduğu için ve ya çocuk eve 10 dakika erken gidecek diye korsan servisleri tercih edenler yarın, öbür gün olabilecek sıkıntılara da katlanmak zorunda kalacaklar '