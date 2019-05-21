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Kaçak otomobil çetesine operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 11:12 | Son Güncelleme

Yurt dışından getirdikleri araçları yurda sürmeye çalışan suç örgütüne Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünce operasyon düzenlendi.

Yurt dışından getirdikleri araçları yurda sürmeye çalışan suç örgütüne Tekirdağ Emniyet Müdürlüğünce operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 5’i polis olmak üzere 21 kişi gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerince yapılan operasyonda suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, suçlarından Change (çenç) yapmak suretiyle yurt dışından getirilen araçları yurt içerisine sürmek isteyen suç örgütüne yönelik operasyon düzenlendi.

5’i polis 21 kişi gözaltında
Hayrabolu merkezli Tekirdağ, İstanbul ve Edirne’de yapılan operasyon kapsamında 5’i polis memuru olmak üzere toplamda 21 kişi gözaltına alınırken, 2 kişinin aranmasına devam ediliyor. Operasyon çerçevesinde 53 araca el konulurken, 26 aracın inceleme işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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