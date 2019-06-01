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Kaçak rafineri tesisi kurmuşlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2019 14:50 | Son Güncelleme

Batman'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda, damıtma düzeneği olan ve ince akaryakıt ürünü elde etmek için kurulmuş kaçak rafineri tesisi bulundu, 5 şüpheli gözaltına alındı

Batman'da bir iş yerine düzenlenen ve 5 zanlının yakalandığı operasyonda, damıtma düzeneği olan ve ince akaryakıt ürünü elde etmek için kurulmuş kaçak rafineri tesisi bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, alınan bir istihbaratı değerlendiren İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, bir iş yerine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kapalı alan içerisinde destilasyon (damıtma) düzeneği bulunan ve ince akaryakıt ürün elde etmek için kurulmuş rafineri tesisi bulundu.

İncelemede, iş yerinin ruhsatsız ve EPDK lisanssız olduğu tespit edildi. İş yerinde yapılan aramada, 25 ton 300 kilogram kaçak petrol, 21 ton 180 kilogram petrolden elde edilmiş akaryakıt ve 4 ton 120 kilogram ham petrol ele geçirildi.

Operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Batman EPDK Jandarma kaçak petrol Rafineri

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