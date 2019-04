Kaçak saç ekimi yapanlar, Türkiye’ye zarar veriyor

Saç ekiminde en önemli ülkelerden biri haline gelen Türkiye yılda 1 milyar doların üzerinde gelir sağlıyor. Diğer estetik operasyonlarla birleştiğinde toplam gelirin 1.5 milyar dolara ulaştığını söyleyen Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Sağlık Komisyon Üyesi Dr. Servet Terziler, doğru bir planlama ile bu rakamın çift hanelere çıkarılabileceğini söyledi. Ancak Dr. Terziler, son dönemde Türkiye’den Avrupa’ya giden ve kaçak saç ekimi yapan sağlık görevlilerine dikkat çekerek, ’çantacı’ olarak tanımladıkları bu insanların Türkiye’ye ve sektöre büyük zarar verdiğini belirtti.

Terziler, sağlık turizminde sadece saç ekiminin tek başına ülke ekonomisine katkısının 1 milyar doların üzerinde olduğunu söyledi. Yaklaşık 10 yıldan bu yana yabancıların Türkiye’yi bir merkez olarak görmeye başladıklarını ve her sene gelen insan sayısının arttığını kaydeden Dr. Terziler, son dönemde özellikle Avrupa’dan çok ciddi bir talep olduğuna dikkat çekti.

Türkiye’de genelde Arapların saç ekimine geldiği yönünde bir algı olmasına karşın bu durumun değiştiğini ifade eden Dr. Terziler, "İlk zamanlar hep Arapları gördük ama şu anda Avrupa açık ara olarak Arapları geçti. İspanya, İtalya, İngiltere, Litvanya, Polonya, Avusturya, İsveç, Norveç, Danimarka gibi aklınıza gelebilecek tüm Avrupa ülkeleri, hatta Kanada ve Avustralya’dan bile saç ekimi ve estetik cerrahi için hastalar geliyor" dedi.

Türkiye’nin çok ciddi bir kalite algısı olduğuna ve fiyatların da Avrupa’ya göre düşük kaldığına işaret eden Dr. Terziler, "Şu an herkesin istediği, kaliteyi ucuza almak. Türkiye saç ekiminde dünyanın Çin’i oldu ama Çin deyince düşük kalite olarak algılanmasın. Biz net bir şekilde kaliteyi ucuza veren bir dünya markası olduk. En son verilere göre, Türkiye’ye saç ekimi ve estetik için 500 binin üzerinde hasta geliyor. Bu insanlar şehir içinde konaklaması, operasyonu ve diğer harcamalarıyla 2 bin Euro gibi bir para harcıyor" ifadelerini kullandı.

Saç ekimi ve estetikte henüz Türkiye gibi başka bir merkez ülkenin olmadığını ama başka ülkelerin gelebileceği yönünde bir uyarı yapan Dr. Terziler, son dönemde giderek artan ’çantacı’ tehlikesine şu sözlerle dikkat çekti:

"Bizdeki hemşireler ve sağlık görevlileri gidip Avrupa’da kaçak saç ekimi yapıyor. Bu yüzden oradaki doktorlar da artık tedavinin nasıl yapıldığını ve teknikleri öğrenmeye başladılar. Çantacı olarak tabir ettiğimiz bu kişiler Türkiye’de aldıkları paradan fazla kazandıkları için gidip orada kaçak ekim yapıp geri geliyorlar, ancak maalesef Türkiye’nin önünü kesiyorlar. Özellikle bu durum son 3-4 yılda çok artmaya başladı. Bu sorunun bir an önce önüne geçilmesi gerekiyor. Mesela benden para karşılığı işi öğrenmek isteyen yabancı doktorlar oluyor. Ancak ben Türkiye’nin geleceği için bunu kabul etmiyorum. Bizim merkez özelliğimizi kaybetmememiz gerekiyor".