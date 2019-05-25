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Kaçak sakatat işlenen kesimhane mühürlendi, 22 bin TL ceza uygulandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 20:40 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı, Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, kaçak sakatat işlendiği tespit edilen kesimhanenin mühürlenerek, sahibine 22 bin TL idari para cezası uygulandığını açıkladı.

Kaçak sakatat işlenen kesimhane mühürlendi, 22 bin TL ceza uygulandı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında Denizli’nin Pamukkale ilçesinde işletilen kaçak sakatat tesisleri ile ilgili haberlerin yer aldığı hatırlatıldı.

8 BİN 950 KİLO AYAK İMHA EDİLDİ

Virane bir kesimhaneden kötü kokular geldiği ihbarı üzerine Denizli Tarım ve Orman Müdürlüğü denetim ekipleri ve zabıta ekiplerinin söz konusu yerde denetim yaptığı ifade edilen açıklamada şöyle denildi:

"Denetimde, bir vatandaşın, kullanılmayan eski ve virane bir kesimhanede sakatat işlediği tespit edilmiştir. Yapılan denetimlerde söz konusu kaçak kesimhanede sakatat olarak sadece hayvan ayağı bulunmuştur. Ayrıca işletmenin çok kötü teknik ve hijyenik şartlarda olduğu, Tarım ve Orman Bakanlığımızdan onay izni olmadığı tespit edilmiştir. Bu tespitler üzerine işletmede bulunan 8 bin 950 kilo ayağın tamamı imha edilmiştir. Belediye ekiplerince işletme mühürlenmiş, Denizli il müdürlüğümüz tarafından onaysız faaliyet göstermekten 22 bin TL idari para cezası düzenlenmek üzere tutanak tutulmuştur."

(DHA / AA)

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Denizli Tarım ve Orman Bakanlığı kaçak sakatat kesimhane

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