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Kaçak salep soğanı toplayan 4 kişiye 240 bin lira ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 23.05.2019 15:57 | Son Güncelleme

ELAZIĞ'da jandarmanın arama yaptığı bir araçta yasa dışı toplanan 140 kilo salep soğanı ele geçirildi.

Kaçak salep soğanı toplayan 4 kişiye 240 bin lira ceza

Erkan BAY/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da jandarmanın arama yaptığı bir araçta yasa dışı toplanan 140 kilo salep soğanı ele geçirildi. Olayla ilgili 4 kişiye toplam 240 bin 652 lira para cezası kesildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Palu ilçesine bağlı Akbulut köyünde yasa dışı toplanan salep soğanının Diyarbakır'a götürüleceği bilgisi edindi. Harekete geçen ekipler, şüphelilerin aracını Gökdere yolunda durdurarak arama yaptı. Aramalarda 140 kilo salep soğanı ele geçirildi.
Çağırılan Elazığ Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü yetkilileri, salep soğanıyla yakalanan 4 kişiye biyolojik çeşitliğinin tahrip edilmesi suçundan 240 bin 652 lira idari para cezası uyguladı. Koruma altında olan salep soğanları Elazığ Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.

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Kaçak salep soğanı toplayan 4 kişiye 240 bin lira cezaKaçak salep soğanı toplayan 4 kişiye 240 bin lira ceza

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