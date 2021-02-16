HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kaçak şarap üretimi yapılan eve jandarmadan baskın

Kaçak şarap üretimi yapılan eve jandarmadan baskın

16.02.2021 10:37 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kaçak şarap üretimi yapılan eve jandarmadan baskın

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde bir evde kaçak alkol üretimi yapıldığı ihbarını alan Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri 1.550 litre kaçak şarap ele geçirdi.

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde bir evde kaçak alkol üretimi yapıldığı ihbarını alan Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri 1.550 litre kaçak şarap ele geçirdi. Şüpheli şahıs ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı İshakçelebi Mahallesi’ndeki bir evde 15 Şubat saat: 20.30 sularında F.S. (66) isimli şahsın ikametinde kaçak alkol üretimi yaptığı duyumu alınması üzerine Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekipleriyle kaçak alkol üretimi yapılan eve operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda F.S. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 9 adet büyük varil ve 1 adet küçük varil içerisinde yaklaşık olarak 1.550 litre sıvı şekilde kaçak şarap ile varillere monteli 2 adet damıtma malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen 1550 litre şaraptan numuneler alınarak Saruhanlı İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, şüpheli F.S. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Günlerdir aranıyordu! Kayıp kadın bakın nereden çıktı Günlerdir aranıyordu! Kayıp kadın bakın nereden çıktı
BUDO'dan sefer iptalleriBUDO'dan sefer iptalleri
A101 çağrı merkezine nasıl ulaşılır?A101 çağrı merkezine nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

Konya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Canlı yayında gergin anlar yaşanmıştı! Arif Verimli, Müge Anlı'nın programına böyle veda etti

Canlı yayında gergin anlar yaşanmıştı! Arif Verimli, Müge Anlı'nın programına böyle veda etti

İranlı kayıp kadın ortaya çıktı

İranlı kayıp kadın ortaya çıktı

Bakan Koca illere göre vaka artış oranlarını açıkladı

Bakan Koca illere göre vaka artış oranlarını açıkladı

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Vedaya gittiğinde şoke oldu! 'Öyle poponu sallarsan...'

Restoran ve kafelere süre sınırı gündemde

Restoran ve kafelere süre sınırı gündemde

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Savcılık 'TR bombaladı' paylaşımları için soruşturma başlattı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

İstanbul dahil birçok ilde eğitime kar engeli

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

PKK'nın şehit ettiği sivillerden 10'unun kimliği belli oldu

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Bahçeli'den çok sert açıklama: Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak

Diğer Haberler

Kayseri'de işçi servisi devrildi! Yaralılar var

Kayseri'de işçi servisi devrildi! Yaralılar var

Son Dakika: AKOM duyurdu: İstanbul'da kar kalınlığı 45 santimetreye kadar çıktı

AKOM'dan kar yağışıyla ilgili açıklama

Diyarbakır'da mutasyonlu virüs alarmı! Mahalle giriş-çıkışlara kapatıldı

Mutasyonlu virüs alarmı! Mahalle giriş-çıkışlara kapatıldı

Son Dakika: Bakan Akar ve Soylu'dan partilere 'Gara' ziyareti

Bakan Akar ve Soylu'dan partilere 'Gara' ziyareti

Son Dakika: YÖK'ten hukuk fakülteleriyle ilgili flaş karar

YÖK'ten hukuk fakülteleriyle ilgili flaş karar

Son Dakika: BUDO'dan sefer iptalleri

BUDO'dan sefer iptalleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.