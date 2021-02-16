Kaçak şarap üretimi yapılan eve jandarmadan baskın

Manisa’nın Saruhanlı ilçesinde bir evde kaçak alkol üretimi yapıldığı ihbarını alan Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri 1.550 litre kaçak şarap ele geçirdi. Şüpheli şahıs ise ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Manisa’nın Saruhanlı ilçesine bağlı İshakçelebi Mahallesi’ndeki bir evde 15 Şubat saat: 20.30 sularında F.S. (66) isimli şahsın ikametinde kaçak alkol üretimi yaptığı duyumu alınması üzerine Saruhanlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ekipleriyle kaçak alkol üretimi yapılan eve operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda F.S. isimli şahsın ev ve eklentilerinde yapılan aramada 9 adet büyük varil ve 1 adet küçük varil içerisinde yaklaşık olarak 1.550 litre sıvı şekilde kaçak şarap ile varillere monteli 2 adet damıtma malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen 1550 litre şaraptan numuneler alınarak Saruhanlı İlçe Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim edilirken, şüpheli F.S. ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

