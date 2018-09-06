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Kaçak sigara alacaklara şifre: Çamaşırınız kurutuldu

YAŞAM HABERLERİ  | 06.09.2018 12:06 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki bir depoya polis tarafından yapılan baskında, gümrük kaçağı tütün, boş makaron ve paketlenmemiş sigara ele geçirildi.

Kaçak sigara alacaklara şifre: Çamaşırınız kurutuldu

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Fethiye ilçesindeki bir depoya polis tarafından yapılan baskında, gümrük kaçağı tütün, boş makaron ve paketlenmemiş sigara ele geçirildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Fethiye ilçesinde bazı kişilerin kaçak sigara üretimi yapıp sattığını tespit etti. Dün öğle saatlerinde operasyon yapan ekipler, şüphelilere ait işyeri, ev ve bir depoya baskın yaptı. Ayrıca araçlarını da aradı. 5 ayrı adresteki kontrolde 26 bin 887 adet doldurulup, paketlenmemiş sigara, 41 paket 500'er gramlık nargile tütünü, 4 bin boş makaron, 140 kilo sarmalık kıyılmış tütün, 1 otomatik dijital sigara sarma makinesi, 2 kompresör, 1 elektronik terazi, 1 kurutma makinesi, 1 metal elek, 2 kollu sigara sarma makinesi ele geçirildi. Gümrük kaçağı tütün ve kaçak üretilen sigaralar ile ele geçen diğer malzemelere el kondu. Operasyonda Ü.Y., S.Ö. ile İ.Ç. adlı zanlılar gözaltına alındı. Zanlıların sorgusunun sürdüğü bildirildi.
Öte yandan şüphelilerin teknik takibe takılmamak için sigara alacak kişilere, "Çamaşırınız kurutuldu" diyerek, şifreli bilgi verdiği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Kaçak sigara alacaklara şifre: Çamaşırınız kurutulduKaçak sigara alacaklara şifre: Çamaşırınız kurutulduKaçak sigara alacaklara şifre: Çamaşırınız kurutulduKaçak sigara alacaklara şifre: Çamaşırınız kurutuldu

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