Kaçak sigara için kamyona özel düzenek

Van'ın Edremit ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan kamyonda yapılan aramada 7 bin 750 paket kaçak sigara bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurubaş Mahallesi'ndeki kontrol noktasında şüphe üzerine durdurduğu kapalı kasa kamyonda arama gerçekleştirdi.

Aramada, kamyon kasasında özel hazırlanmış düzenek tespit edildi.

Düzeneği çalıştıran ipleri çeken polis ekipleri, kasadan dökülen 7 bin 750 paket kaçak sigaraya el koydu.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

