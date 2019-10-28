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Kaçak sigara ile yakalanan 2 polis serbest bırakıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2019 21:12 | Son Güncelleme

Ağrı’da kaçak sigara ile yakalanarak gözaltına alınan 2 polis serbest bırakıldı.Edinilen bilgiye göre, yol kontrolü yapan Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, dün saat 08.00 sıralarında şüphe üzerine durdurdukları Hayati K.

Ağrı’da kaçak sigara ile yakalanarak gözaltına alınan 2 polis serbest bırakıldı.
Edinilen bilgiye göre, yol kontrolü yapan Ağrı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, dün saat 08.00 sıralarında şüphe üzerine durdurdukları Hayati K. idaresindeki 04 DC 211 plakalı otomobili aramak istedi. Bunun üzerine Hayati K. kaçmaya başladı. Polis ateş açarak aracı yaklaşık 50 metre ileride çevre yolu üzerinde durdurdu. Araçta yapılan aramada arka yolcu koltuğu üzerinde ve bagaj kısmında 531 karton içinde toplam 5 bin 310 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilirken, araçtaki Hayati K. ve Aşkın Y. gözaltına alındı. Yapılan incelemede Aşkın Y.’nin Doğubayazıt İlçe Emniyet Müdürlüğünde başpolis memuru olarak görev yaparken yaklaşık 5 ay önce aynı suçtan açığa alındığı, Hayati K.’nın ise Ağrı Emniyet Müdürlüğünde görevli bir polis olduğu belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Aşkın Y. mahkemece yurt dışı çıkış yasağı konularak, Hayati K. ise yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
normal vatandaş olsa teröre destek diye içeri atardınız eee nerde bu adalet
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