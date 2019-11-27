Kaçak sigara imalathanesine operasyon

İSTANBUL (AA) - Maltepe'de kaçak sigara imalathanesine düzenlenen baskında 580 bin adet satışa hazır sigara makaronuyla 256 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, hediyelik eşya satan dükkan görünümü verilen kaçak sigara imalatı yapılan bir atölyeye operasyon düzenledi.
Operasyonda, 902 bin 600 boş makaron, 580 bin içi tütünle doldurularak sigara haline getirilmiş makaron, 256 kilogram kaçak sigara tütünü ele geçirildi.
Gözaltına alınan Mehmet T. (47) ve Esengül G. (45) sevk edildiği adli makamlarca serbest bırakıldı.
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