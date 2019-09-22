HABER

Kaçak sigara operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 12:55 | Son Güncelleme

Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'nda 33 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

Zeytin Dalı Gümrük Kapısı'nda, bir tırın dorsesinde özel olarak oluşturulan gizli bölmeler içine saklanmış 33 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, kaçakçılıkla mücadele faaliyetleri kapsamında yürütülen çalışmalar neticesinde, Suriye-Afrin bölgesinden gelen Türk plakalı tır, ülkeye giriş kaydı yapıldığı sırada riskli olarak değerlendirildi.

Gümrük Muhafaza ekiplerince araçta bulunan gizli bölmelerde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 500 bin lira olan, üzerinde TAPDK bandrolü bulunmayan toplam 33 bin paket yabancı menşeli sigara ele geçirildi.

Ele geçirilen sigaralara ve kaçak eşyayı taşıyan araca el konulurken, olaya ilişkin yürütülen soruşturma devam ediyor.

44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor! 44 yıllık efsane tarih yazmaya geliyor!
İmamoğlu'ndan torpil iddiasına yanıt: Yanlış bir yazışmadırİmamoğlu'ndan torpil iddiasına yanıt: Yanlış bir yazışmadır
Dara Antik Kenti’nde tarihi surlar gün yüzüne çıkarılıyorDara Antik Kenti’nde tarihi surlar gün yüzüne çıkarılıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gümrük Muhafaza ekipleri kaçak sigara Ticaret Bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

Ünlü oyuncunun zor anları! Gözyaşları sel oldu

Neslican Tay'a son veda!

Neslican Tay'a son veda!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Teröre peş peşe darbe!

Teröre peş peşe darbe!

Sen Anlat Karadeniz'i Nefes'i dekolteli pozuyla olay oldu

Sen Anlat Karadeniz'i Nefes'i dekolteli pozuyla olay oldu

Bülent Arınç'tan 'yeni parti' açıklaması!

Bülent Arınç'tan 'yeni parti' açıklaması!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Minik Leyla'nın davasında flaş gelişme

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

AK Parti'den partideki 'istifalara' ilişkin açıklama!

Elektrikli bisiklet sürprizi

Elektrikli bisiklet sürprizi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
15 Temmuz'a ilişkin yeni görüntüler! Kara Kuvvetleri Komutanlığının cephaneliğini böyle yağmaladılar

Kara Kuvvetleri Komutanlığının cephaneliğini böyle yağmaladılar

Antalya'da vatandaşları harekete geçiren görüntü! Jandarmaya haber verdiler

Bu görüntü vatandaşları harekete geçirdi! Her yerde aranıyorlar

Son dakika! Siirt'te 5 terörist etkisiz hale getirildi

Teröre peş peşe darbe!

MSB’den son dakika açıklaması: 7 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık duyurdu! Teröre ağır darbe

Son dakika: E-5'te trafik kazası! Trafik kilit!

E-5'te feci kaza! Trafik kilit

Adana merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu

Şafak vakti düğmeye basıldı! Evlere tek tek girildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.