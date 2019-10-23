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Kaçak sigara satıcıları yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.10.2019 14:36 | Son Güncelleme

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ikametlerinde sigara imalathanesi kurdukları anlaşılan 3 şahıs yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evlerinde sigara imalathanesi kurdukları bilgisi alan 3 şahsın evine operasyon düzenledi.

Kaçak sigara satıcıları yakalandı

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından ikametlerinde sigara imalathanesi kurdukları anlaşılan 3 şahıs yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evlerinde sigara imalathanesi kurdukları bilgisi alan 3 şahsın evine operasyon düzenledi. Şahısların evlerinde yapılan aramada, 3 adet kompresörle çalışan sigara sarma makinesi, 3 adet sigara sarma makinesinde kullanılan hava kompresörü, 147 adet kutulardan söküldüğü anlaşılan TAPDK bandrolü, 55 Adet elle sigara sarma makinesi, 14 bin adet sarılmış sigaraların içerisine konulduğu poşet, toplam 21 bin 200 dal sarılmış sigara, 81 bin dal makaron, 42 adet 1 kilogramlık tütün yakalanarak el konulmuştur.
Öte yandan şüpheli şahısların emniyettik sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

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