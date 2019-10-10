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Kaçak sigara ve telefonları süt tankerinde saklamış

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 17:17 | Son Güncelleme

Kaçak sigara ve telefonları süt tankerinde saklamış

SİİRT (AA) - Siirt'te durdurulan süt tankeri içerisindeki zulalı bölümde gümrük kaçağı sigara ve telefon ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinden Batman'a gidecek süt tankerini fiziki takibe alarak Siirt'in Baykan ilçesi girişinde durdurdu.

Süt tankerinde arama yapan ekipler, tankerin sağ ve sol kısımlarında kaynak yapılmış ve sökülebilir vaziyette kapaklı zulalı bölümde 3 bin 989 paket gümrük kaçağı sigara ve cep telefonu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 1 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
gümrük kaçağı Jandarma sigara Siirt TELEFON

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