HABER

Kaçak sigaralar mutfaktaki gizli bölmeden çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.08.2018 17:40 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, bir iş yerinin mutfağındaki gizli bölmeden kaçak sigara çıktı.

Kaçak sigaralar mutfaktaki gizli bölmeden çıktı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de polis tarafından düzenlenen operasyonda, bir iş yerinin mutfağındaki gizli bölmeden kaçak sigara çıktı. Çok sayıda kaçak sigara, elektronik sigara ve likiti ile ruhsatsız 1 av tüfeğinin ele geçirildiği operasyonda, 12 kişi gözaltına alındı.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sigara kaçakçılığına yönelik dün 'Duman' adı verilen operasyon düzenledi. Kaçak sigara sattığı tespit edilen 15 iş yerine eş zamanlı baskın yapıldı. İş yerlerinden birinin mutfağındaki gizli bölmede, fırın ve yiyecek kutuları içerisinde toplam 30 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Diğer iş yerlerindeki aramalarda da paketlenmemiş toplam 5 bin sigara, 17 bin makaron, 200 kilogram kıyılmış tütün, 14 elektronik sigara ve likiti, 1 ruhsatsız av tüfeği bulundu. 12 şüpheli gözaltına alındı.
Haklarında tutanak tutulup, toplam 60 bin lira para cezası kesilen şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

Kaçak sigaralar mutfaktaki gizli bölmeden çıktı

PARTNERRezalet! Müslüman kadını kovdu ama...Rezalet! Müslüman kadını kovdu ama...
Fuhuş pazarlığı yaptığı öne sürülen gencin balkondan düşme anı kameradaFuhuş pazarlığı yaptığı öne sürülen gencin balkondan düşme anı kamerada
Rahatsızlanan çocuk yolcu için duran otobüse, kamyon çarptı: 4 yaralıRahatsızlanan çocuk yolcu için duran otobüse, kamyon çarptı: 4 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çin'den Türkiye'ye destek açıklaması

Çin'den Türkiye'ye destek açıklaması

Serenay Aktaş'ın son hali herkesi şaşırttı!

Serenay Aktaş'ın son hali herkesi şaşırttı!

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Adıyaman'da 4 askerin şehit olması olayında son dakika gelişme! Belediye Başkanı Yuka görevden uzaklaştırıldı

Adıyaman'da 4 askerin şehit olması olayında son dakika gelişme! Belediye Başkanı Yuka görevden uzaklaştırıldı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 16 maddelik yeni destek paketi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan 16 maddelik yeni destek paketi

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Sular durulmuyor! ABD Başkanı Trump'tan flaş Türkiye açıklaması!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Antalya'da fuhuş pazarlığı yaptığı evin penceresinden düştü! Hastanede söylediği şoke etti

Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma

Hırsızlar tatilde yakalandı! 'Yok artık' dedirten savunma

'Karım kaçırıldı' demişti! Hayatının şokunu yaşadı

'Karım kaçırıldı' demişti! Hayatının şokunu yaşadı

Antalya'da korkunç olay! Kendisini kaçıran taksiciden konum paylaşıp kurtuldu

Antalya'da korkunç olay! Kendisini kaçıran taksiciden konum paylaşıp kurtuldu

İznik'te feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

İznik'te feci kaza: Ölü ve çok sayıda yaralı var

İSKİ'den İstanbullulara su kesintisi uyarısı!

İSKİ'den İstanbullulara su kesintisi uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.