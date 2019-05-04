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Kaçak sigaraları bobin iplerin içine zulalamışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.05.2019 20:13 | Son Güncelleme

Ankara'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda, tekstil sektöründe kullanılan bobin iplerin içine zulalanmış 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi - Operasyonda Suriye uyruklu iki kişi gözaltına alındı

Başkentte bir iş yerine düzenlenen operasyonda, tekstil sektöründe kullanılan bobin iplerin içine zulalanmış 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Altındağ ilçesi Çiğiltepe Mahallesi'nde bir iş yerinde kaçak sigara bulunduğu bilgisine ulaştı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, Suriye uyruklu iki kişiyi gözaltına aldı.

İş yerinde yapılan aramada, tekstil alanında kullanılan bobin iplerin içine saklanmış halde 12 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Ekiplerce iş yerinde, bobinlerdeki iplerin boşaltılıp başka bir ruloya sarılmasında kullanılan bir de makine bulundu.

Şüphelilerin söz konusu makineyle içinde sigara saklanan bobinlerdeki ipi boşalttıkları ve boş bobinleri tekrar sigara zulalamakta kullandıkları tespit edildi.

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