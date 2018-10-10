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Kaçak sigaraları tabloya gizlemişler

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2018 17:56 | Son Güncelleme

Gaziantep'te bir kargo firmasının şubesinde, tabloların arkasına gizlenmiş bin paket gümrük kaçağı sigara yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te bir kargo şirketinin şubesinde, tabloların arkasına gizlenmiş bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Şahinbey ilçesindeki bir kargo şirketinin şubesine operasyon düzenledi.

Operasyonda, İstanbul'a gönderilmek üzere kargoya verilen 10 tablonun arkasına gizlenmiş bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu.

Olayla ilgili kargonun sahibi gözaltına alındı.

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Gaziantep kaçak sigara Kargo Şirketi operasyon resim tablosu

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