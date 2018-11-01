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Kaçak sigaraları zirai ilaç kutularına saklamışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2018 15:48 | Son Güncelleme

Başkentte şüphe üzerine durdurulan takside yapılan aramada zirai ilaç kutularına gizlenmiş 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Ankara'da zirai ilaç kutuları içerisine saklanmış 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şereflikoçhisar ilçesinde rutin uygulamalarını sürdüren polis ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir taksiyi durdurdu.

Sürücünün tedirgin hareketleri üzerine araçta arama yapan ekipler, zirai ilaç kutularına gizlenmiş 2 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Gözaltına alınan taksi sürücüsü A.Ş'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
kaçak sigara Şereflikoçhisar zirai ilaç

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