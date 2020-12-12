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  4. Kaçak silah operasyonu: 1’i tarihi eser 4 tabanca ile 1 tüfek ele geçirildi

Kaçak silah operasyonu: 1’i tarihi eser 4 tabanca ile 1 tüfek ele geçirildi

12.12.2020 09:29 | Son Güncelleme:
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Kaçak silah operasyonu: 1’i tarihi eser 4 tabanca ile 1 tüfek ele geçirildi

Gaziantep’te 2 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenleyen Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1’i tarihi eser olmak üzere 4 tabanca ile 1 tüfek ele geçirirken 2 kişiyi de gözaltına aldı.Gaziantep’te Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda silah ticareti yapıldığı tespit edilen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gaziantep’te 2 ayrı adrese eş zamanlı baskın düzenleyen Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 1’i tarihi eser olmak üzere 4 tabanca ile 1 tüfek ele geçirirken 2 kişiyi de gözaltına aldı.
Gaziantep’te Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin yaptığı çalışmalar sonucunda silah ticareti yapıldığı tespit edilen 2 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 1’i tarihi eser olmak üzere 4 adet tabanca ile 1 adet tüfek ele geçirildi. Operasyonlarda gözaltına alınan 2 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

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