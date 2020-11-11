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Kaçak silah operasyonu: 9 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2020 18:50 | Son Güncelleme

Niğde’de polis ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda 9 şüpheli yakalandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı veya ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

Niğde’de polis ekiplerinin silah kaçakçılarına yönelik yaptığı operasyonda 9 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, silah kaçakçılığı veya ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, il merkez ve beldelerde 9 ayrı adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda, K.Y. Y.Y., B.Y., N.D., H.A., F.Ö., S.K., Ö.G ve S.K.’yi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 9 cep telefonu, 2 ruhsatsız tabanca, av tüfeği, 24 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 Şüpheli sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Diğer şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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