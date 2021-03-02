Kaçak silah operasyonunda kalem ve anahtarlık görünümlü ruhsatsız tabancalar dikkat çekti

Kocaeli merkezli 3 ilde silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, onlarca ruhsatsız silah ele geçirildi. 15 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ele geçirilen suikast silahları dikkat çekti.

Edinilen bilgilere göre, silah kaçakçılarına yönelik Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, suikast silahları ve kaçak silah üretimi yaptığı belirlenen şahısların yakalanması için operasyon düzenlendi. Kocaeli merkezli Sakarya ve İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı operasyonda, kurusıkı tabancaların namlularını değiştirerek ruhsatsız tabancaya çeviren ve silah imalatı yaptığı belirlenen 15 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kalem ve anahtarlık görünümlü ruhsatsız silahlar dikkat çekti

Gerçekleştirilen operasyonda şahısların imalathane olarak kullandıkları adreslerde yapılan aramalarda, 19 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet kalem ve anahtarlık görünümlü ruhsatsız tabanca, 40 adet kurusıkı tabanca, 4 adet ruhsatsız tüfek, 249 adet tabanca fişeği, 12 bin 687 adet kurusıkı fişeği, 5 bin 999 adet tüfek fişeği, 64 adet tabanca şarjörü, 374 adet tabanca namlusu, 76 adet tabanca icra yayı, 2 adet tabanca sürgüsü, 2 adet tabanca horoz tertibatı, 18 adet yiv-set çekme metali ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

