Kaçak silah satışına 1 gözaltı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te, jandarmanın silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 5 tabanca ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler kentte yasa dışı silah ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Vaiz Mahallesi'nde Y.B.'ye ait eve operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramada, 5 ruhsatsız tabanca, 30 mermi, 29 kurusıkı tabanca mermisi, 2 tüfek dipçiği ve 2 cop ele geçirildi.

Silahlara ve diğer malzemelere el koyan ekipler Y.B.'yi gözaltına aldı.

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