HABER

Kaçak silah satışına 1 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.09.2019 11:01 | Son Güncelleme

KİLİS'te, jandarmanın silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 5 tabanca ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Kaçak silah satışına 1 gözaltı

Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS, (DHA)- KİLİS'te, jandarmanın silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda 5 tabanca ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler kentte yasa dışı silah ticareti yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Vaiz Mahallesi'nde Y.B.'ye ait eve operasyon düzenleyen ekipler yaptıkları aramada, 5 ruhsatsız tabanca, 30 mermi, 29 kurusıkı tabanca mermisi, 2 tüfek dipçiği ve 2 cop ele geçirildi.
Silahlara ve diğer malzemelere el koyan ekipler Y.B.'yi gözaltına aldı.

FOTOĞRAFLI

Kripto para piyasasında fark yaratacakKripto para piyasasında fark yaratacak
Piyasa değeri 300 bin TL olan 20 ton sağlıksız peynir ele geçirildiPiyasa değeri 300 bin TL olan 20 ton sağlıksız peynir ele geçirildi
Melek figürlü heykeli jandarma kurtardıMelek figürlü heykeli jandarma kurtardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

TEM'de gaz tankeri devrildi! Yol trafiğe kapatıldı

TEM'de gaz tankeri devrildi! Yol trafiğe kapatıldı

Bazı turizm merkezleriyle ilgili önemli gelişme!

Bazı turizm merkezleriyle ilgili önemli gelişme!

Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılar

Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılar

'Vedat Muriqi 35 milyon euro'

'Vedat Muriqi 35 milyon euro'

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Akıllara durgunluk veren olay! Oğlu menemeni beğenmeyince anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

Sancaktepe'de korkunç olay! Evden en son oğlu çıkmıştı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.