Kaçak su iddialarıyla gündeme gelmişti... Belediye Başkanı Vahap Seçer'den yanıt geldi

Son dakika... Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı, hakkında çıkan ikamet ettiği sitede kaçak su kullandığı iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu. kaçak su iddialarına da yanıt verdi. Başkan Seçer, iddialara yönelik olarak, "Siyasi hayatta her birimize alçakça saldırılar, iftiralar olabilir ama bunun bir akılla, izanla bağdaşan tarafı da olur. İnsan okuduğu metni doğru okuyamıyorsa ya da aktaramıyorsa bunun içerisinde bir art niyet var demektir." dedi.

İddiaları haberleştiren basın kuruluşlarına yönelik çok sert ifadeler kullanarak, "Medya gruplarına söyleyecek bir sözüm yok. En alçak ifade bile alçak kalır, o derece." diyen Seçer, şöyle devam etti:

"Ben 1998 yılında yapımı tamamlanan Neptün Yalı Sitesinde oturuyorum. Adının ‘yalı’ olduğuna bakmayın, 34 dairelik bir apartman. Her arkadaşımın oturduğu apartmanda olduğu gibi bu apartmanın da bahçesi var, bu apartmanın da havuzu var ve bu bahçeler, bu havuzlar yeraltı sularından büyük bir oranda doldurulur ya da oradaki peyzaj bakımı yapılır. Oturduğum apartman da böyle. 2009 yılında o apartmana taşındım. Orada oturduğum süre boyunca da ne yönetici oldum ne de yönetim kurulunda ya da denetim kurulunda yer aldım. Aidatımızı belirlerler, aidatlarını öderiz. Mümkün olduğunca da iyi bir sakin olduğumuzu ifade etmek için alınan her karara da çok itiraz etmeden saygı duyarız ve katkımızı yaparız. Benim oturduğum ‘lüks’ site böyle bir yer. 98 model bir apartman dairesi. Birçoğunuz benden daha güzel daha lüks bir apartmanda oturuyor olabilirsiniz onu da söyleyeyim. Ama son derece de mütevazı olan evimden de apartmanımdan da komşularımdan da memnunum. Bunu da ifade edeyim."

"İHMAL SONUCU BİR CEZAYI APARTMAN ÖDEDİ"

Seçer, kaçak su iddialarıyla ilgili apartmanına 2 kontrolörün geldiğini ve inceleme yaptığını belirterek, “Bunu anlatmaktan da hicap duyuyorum ama bakıyorlar, diyorlar ki; ‘bu ne’. Saate bakıyorlar, bahçe sulanan yani atık su vergisi ödemeyen saat ya da bedeli ödemeyen. Diğer tarafta da havuzu doldurulan saat var. ‘Siz demek bunların tamamını bu şekilde dolduruyorsunuz’ deyip, geriye dönük faturaları da inceliyorlar. Tamı tamına 2 bin 773 TL para cezası kesiyorlar. Bu apartman 1998'den beri orada duruyor ve bugüne kadar kimse oraya denetime gitmemiş. Benim dönemimde denetleniyor ve 2 bin 773 TL. Arkadaşlar hepinizin başına gelebilir. Bu konu o zaman bana geldi, dedim ki; ‘Bakın bana çok şikayet geliyor, insanlar gerçekten mustarip’. Bugüne kadar gelen giden olmamış, kayıt altına alan olmamış. Ama biz kayıt altına almışız apartmanda ve bu bana söylendi. Dedim ki; ‘ceza varsa kessinler ben hakkıma düşeni ödeyeceğim; 34 daire var, 34’e bölün hakkıma düşeni öderim’. Yöneticinin orada bir ihmali sonucu ya da oradaki bahçıvanın ihmali sonucu bir cezayı apartman ödedi." diye konuştu.

"İSPAT EDİLSİN, BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN İSTİFA EDECEĞİM"

Kendisine yöneltilen iftiraya karşılık yanıt veren Başkan Seçer; "Diyor ki; ‘oradaki bu tutanağı tutan işinden edilmiş’. 2 kişi tutanak tutmuş. Biri; Ferdi Sola. Bu devam ediyor mu çalışmaya? Devam ediyor. Bir diğeri; Derviş Akçel. Peki bu Derviş Akçel’in neyi oluyor Zöhre Akçel? Eşi oluyor. Şu anda nerede çalışıyor? Zöhre Akçel şu anda Mersin Sular İdaresinin Abone İşlerinde çalışıyor. İnsanda biraz utanma, sıkılma, ar, namus olur. Biraz insanlar birine çamur atarken okur, inceler. Hele hele bir siyasetçi iseniz, hele hele yüksek mevkilere gelmişseniz. Diyorlar ki; ‘Orada başkanın yakın akrabalarının oturduğu lüks site’. Sitem orada; Neptün Yalı Sitesi. Eğer bir tane birinci dereceden akrabam, ikinci dereceden akrabamın olduğu ispat edilsin, ben belediye başkanlığından istifa edeceğim. Ama bunları ispat etmeyen başta medya ve acemi siyasetçiler, eğer bunları ispat edemezse müfteridir, alçaktır, namussuzdur. Ben bu kadarını söylüyorum. Bu söz nereye giderse gitsin cevabını da bekliyorum. Bunların ispatını bekliyorum, ispata davet ediyorum." dedi. (İHA)

