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Kaçak Suriyelilerin İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne başvuru süresi başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 13:13 | Son Güncelleme

İSTANBUL'da ikamet izni olmayan Suriyelilerin, kayıtlı oldukları illere gönderilme işlemi için başvuru süreci başladı.

Kaçak Suriyelilerin İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne başvuru süresi başladı

Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA) - İSTANBUL'da ikamet izni olmayan Suriyelilerin, kayıtlı oldukları illere gönderilme işlemi için başvuru süreci başladı.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce, İstanbul'da ikamet izni olmayan Suriyelilerden, kayıtlı oldukları illere gönderilme işlemi için 17 Ekim'den itibaren randevu almaları istendi.
Randevu alan Suriyeliler sabah saatlerinden itibaren işlemlerini yaptırmak için Fatih'te bulunan İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gelmeye başladı. İşlemlerini tamamlayan Suriyeliler kayıtlı bulundukları illere gönderilecek. İstanbul'da kayıtlı olmayan Suriyelilere kentten ayrılmaları için tanınan süre ise 30 Ekim'de sona eriyor.

(FOTOĞRAF)

Kaçak Suriyelilerin İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne başvuru süresi başladıKaçak Suriyelilerin İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne başvuru süresi başladıKaçak Suriyelilerin İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne başvuru süresi başladı

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