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Kaçak tabanca tamiri yapan atölyeye operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 15.10.2019 11:45 | Son Güncelleme

Eskişehir’in İnönü ilçesinde, ruhsatsız silah ve tabanca tamiri yapan bir atölyeye yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken çok sayıda ekipman ele geçirildi.Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı yapılan istihbari çalışmalar sonucunda İnönü ilçesine bağlı Esnemez Mahallesinde bir evde ruhsatsız olarak tabanca ve silah tamiri yapıldığını belirledi.

Kaçak tabanca tamiri yapan atölyeye operasyon

Eskişehir’in İnönü ilçesinde, ruhsatsız silah ve tabanca tamiri yapan bir atölyeye yapılan operasyonda 1 kişi gözaltına alınırken çok sayıda ekipman ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı yapılan istihbari çalışmalar sonucunda İnönü ilçesine bağlı Esnemez Mahallesinde bir evde ruhsatsız olarak tabanca ve silah tamiri yapıldığını belirledi. Bozüyük Sulh Ceza Hâkimliğinden alınan ikamette arama kararının ardından ekipler, A.U. isimli şahsın evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmazken evin depo olarak kullanılan kısmında da arama yapıldı. Buradaki aramalarda tahta tezgâh, matkap, tığ, eğe, spiral, mengene, tornavida, çekiç, kaynak makinesi gibi tamirat malzemeleri bulundu. Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat ve köpek timleri ile birlikte alanda detaylı arama çalışmalarında bulunuldu.
Aramalarda; 8 adet av tüfeği, 16’sı kurusıkı olmak üzere 21 adet tabanca, 3 adet kapak takımı, 1 adet kurusıkı namlu, 16 adet kurusıkı şarjör, 6 adet tetik tertibat korkuluğu, 10 adet ahşap tüfek dipçiği, 80 adet tabanca kabza kapağı, 6 adet plastik el kabzası, 8 adet ahşap el kundağı, 234 adet çeşitli ebat ve boyutlarda tabanca yayı, 21 adet iğne olduğu değerlendirilen metal, 31 adet av fişeği, 28 adet 9 mm çapında fişek, 10 adet 7,65 çapında tabanca fişeği, 6 adet eğe, 10 adet matkap ucu ve çeşitli malzemeler ele geçirildi.
Operasyon kapsamında bulunan malzemelere el konulurken şüpheli A.U. ise gözaltına alındı, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaçak tabanca tamiri yapan atölyeye operasyon

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