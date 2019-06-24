HABER

Kaçak tavşan avlayan 2 kişiye 4 bin 348 lira ceza

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 14:48 | Son Güncelleme

Ömer KOÇ/ÇAĞLAYANCERİT (Kahramanmaraş), DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Çağlayancerit ilçesinde kaçak olarak avladıkları tavşanla yakalanan 2 kişiye, 4 bin 348 lira para cezası kesildi.

Kaçak tavşan avlayan 2 kişiye 4 bin 348 lira ceza

Ömer KOÇ/ÇAĞLAYANCERİT (Kahramanmaraş), DHA) - KAHRAMANMARAŞ'ın Çağlayancerit ilçesinde kaçak olarak avladıkları tavşanla yakalanan 2 kişiye, 4 bin 348 lira para cezası kesildi.
Çağlayancerit İlçe Jandarma Komutanlığı, gece saatlerinde Engizek Mahallesi’nde yaptığı uygulamada 46 HP 029 plakalı sepetli motosikleti durdurdu. Ekipler, motosiklette kaçak avlanmış 1 tavşan ile av tüfeği ve 25 fişek ele geçirdi. Motosiklette bulunan O.G. ve H.B., tavşanı Ağkuyu Mevkii’nde avladıklarını söyledi. Jandarmanın haber vermesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Kahramanmaraş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından O.G. ve H.B.'ye toplamda 4 bin 348 lira para cezası uygulandı.

FOTOĞRAFLI

Kaçak tavşan avlayan 2 kişiye 4 bin 348 lira ceza

Paketi açması 1 dakika sürdü! İçinden öyle bir şey çıktı ki... Paketi açması 1 dakika sürdü! İçinden öyle bir şey çıktı ki...
Irak'ın kuzeyinde, PKK hedefleri vuruldu (2)Irak'ın kuzeyinde, PKK hedefleri vuruldu (2)
Uyuşturucu şüphelisi: Bu sene şampiyon bizizUyuşturucu şüphelisi: Bu sene şampiyon biziz
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Antalya'da akılalmaz olay! Tarla gibi sürüldü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Haliç'ten ceset çıktı

Haliç'ten ceset çıktı

Güvercin elektrik teline takılınca buğday tarlası kül oldu

Tele takıldı, tarla kül oldu

Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme! Doktorlar sevindiren haberi verdi

Öykü Arin'le ilgili yeni gelişme

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında İGA'dan açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

Oyuncak bebekli uyuşturucu satıcısı yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.