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Kaçak teknesi yelkenli yat olarak kullanılacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 15:48 | Son Güncelleme

ÇANAKKALE’de göçmen kaçakçılığı yapılırken suç üstü yakalanan ve 3,5 yıldır Yeniköy Limanı’nda bağlı olan 23.5 metre uzunluğundaki yelkenli yat, yeni sahibi tarafından bakım ve onarım için Tuzla Tersanesi'ne götürülürken, paniğe neden oldu.

Burak GEZEN/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE’de göçmen kaçakçılığı yapılırken suç üstü yakalanan ve 3,5 yıldır Yeniköy Limanı’nda bağlı olan 23.5 metre uzunluğundaki yelkenli yat, yeni sahibi tarafından bakım ve onarım için Tuzla Tersanesi'ne götürülürken, paniğe neden oldu. Bir klavuz kaptanın eski görüntüsünden şüphelenip ihbar ettiği yelkenli yat, yapılan incelemelerin ardından yoluna devam etti. Ezine Milli Emlak Müdürlüğü tarafından açılan ihaleyle satılan yelkenli yatın, bakım ve onarımın ardından yeni sahibi Muzaffer Başaran tarafından Bodrum veya Marmaris’te kullanacağı öğrenildi.

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinden Yunanistan’ın Midilli Adası'na 84 kaçak göçmeni götürürken 19 Kasım 2015 tarihinde yakalanan ‘AMORE 48’ adlı 23.5 metre boyundaki yelkenli yat, Ezine ilçesindeki Yeniköy Limanı’na bağlandı. Yelkenli yat, aradan 3.5 yıl geçtikten sonra, geçen ay Ezine Milli Emlak Müdürlüğü tarafından ihaleyle satışa çıkarıldı. Muzaffer Başaran isimli vatandaş satın aldı. Özel tekne statüsündeki yelkenli yata, bakım ve onarım için bir defaya mahsus seyir izni verildi. Uzun süre limanda bağlı kaldığı için boyası eskiyen yelkenli yat, Yeniköy Limanı’ndan Tuzla Tersanesi'ne doğru yola çıktı. Yat, Çanakkale önlerine geldiğinde ise boğazdan transit geçiş yapan gemilerdeki bir kılavuz kaptan, teknenin eski olmasından şüphelenerek, durumu Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi’ne bildirdi. Buradaki yetkililer de telsiz ile Sahil Güvenlik ekiplerine bilgi verdi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, durdurduklaru yelkenli yatı incelemek üzere şehir iskelesine bağladı. Yapılan incelemede, yelkenli yattaki yangın tüpü ve can yeleği sertifikalarının sürelerinin geçmiş olduğu görüldü. Tutanak tutuldu. Çanakkale Liman Başkanlığı yetkilileri, eksiklerini tamamlayan yelkenli yatın yoluna devam etmesi için izin verdi. Tutanak nedeniyle tekne sahibine idari yaptırım uygulanacağı belirtildi.

Muzaffer Başaran'ın Tuzla’da yapılacak olan bakım ve onarımın ardından yelkenli yatı, Bodrum veya Marmaris’te kullanacağı öğrenildi.

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