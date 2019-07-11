Kaçak tüketimi önleyecek projeye mahalleliden engelleme

Diyarbakır’ın Kayapınar ilçesinde bulunan Medya Mahallesi’nde mevsim itibariyle yüzde 90’a ulaşan kayıt dışı elektrik kullanımını önlerken, abonelere daha kaliteli ve kesintisiz enerji verilmesi amacıyla Dicle Elektrik tarafından başlatılan 1 milyon liralık yatırım çalışması başta kadınlar olmak üzere mahalle halkı tarafından engellendi. Eylemci kadınları, kadın polisler güçlükle durdurabildi.

Dicle Elektrik, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) belirlediği plan doğrultusunda yatırımlarını sürdürüyor. Sorumluluk bölgesindeki 6 ilde bulunan yaklaşık 1 milyon 800 bin müşterisine kayıpsız, kaliteli ve kesintisiz elektrik enerjisi vermek için ‘3K’ olarak isimlendirilen projeyi hayata geçiren enerji şirketi, proje kapsamında Diyarbakır’da da çalışma başlattı. Dicle Elektrik ekipleri, Kayapınar ilçesindeki Medya Mahallesi’nde bulunan 15 trafo bölgesinde kayıt dışı elektrik kullanımını önlemek için binaların içinde yer alan sayaçları direklerin üzerine taşımak için çalışma başlattı. Yaklaşık bin abonenin eskiye göre daha kaliteli ve kesintisiz enerji alacağı söz konusu yatırım çalışması için 1 milyon lira harcanması planlandı.