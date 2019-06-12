HABER

Kaçak tütün satıcısına rekor para cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 11:02 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde jandarma ekipleri kaçak tütün satıcısına rekor para cezası uyguladı.

Kaçak tütün satıcısına rekor para cezası

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde jandarma ekipleri kaçak tütün satıcısına rekor para cezası uyguladı. Kaçak tütün ve sigara satan şahsa 13 bin 522 lira para cezası kesildi.
Edinilen bilgiye göre, Kepsut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Saraç mahallesine 06 plakalı araç ile kaçak sigara ve tütün satan A.A. nın aracınında yaptığı kontrolde 38 kilogram tütün, 13 bin 400 adet makaron, 82 paket sigara kağıdı, 5 adet sigara sarma makinası ve 1 adet elektronik terazi yakalayarak, muhafaza altına alınmıştır.
Bu olaylarla ilgili olarak ele geçirilen suç eşyaları Kepsut Tarım İlçe Müdürlüğüne teslim edilerek, A.A. isimli şahsa "4733 sayılı Kanun" uyarınca 13 bin 522 TL idari para cezası uygulandı.

Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat! Sosyal medya için en iyi fotoğrafı çekmek isteyenler dikkat!
Yol kesip babayı öldüren oğlunu da ağır yaralayan 4 zanlı adliyedeYol kesip babayı öldüren oğlunu da ağır yaralayan 4 zanlı adliyede
Mahalle halkı endişelendi, annelerinin evde bıraktığı 3 çocuğu polis aldıMahalle halkı endişelendi, annelerinin evde bıraktığı 3 çocuğu polis aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Aleyna Tilki'nin son paylaşımı olay oldu!

Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı

Yıldırım'dan İmamoğlu'na 'canlı yayın' yanıtı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Kahreden haber! 2 asker şehit, 2 asker yaralı

Simge Sağın'dan bikinili paylaşım "Bana aşk lazım"

Simge Sağın'dan bikinili paylaşım "Bana aşk lazım"

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

'Binali Yıldırım soruları istedi' iddiasına Küçükkaya'dan cevap

İlginizi Çekebilir

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

16 farklı kategoride yüzbinlerce ürün Babalar Günü Hediye rehberinde!

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Ziyaretçi akını! Çıplak ayakla girip poşetle topluyorlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Kayıp olarak aranıyordu uyurken bulundu

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Herkes orayı görmek isteyince... İzdiham yaşandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Terlik 'silah' sayıldı: Mağdurken suçlu olduk

Adana'da kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan zanlı tutuklandı

Adana'daki cinsel istismar olayında yeni gelişme

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Tarsus'ta olaylara karışan Suriyeliler ilçeden gönderildi

Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

Baltalı sürücüyle ilgili flaş gelişme

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Olta ile sıra dışı evlilik teklifi

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

Bacadan girdiler, kasadaki 72 bin 500 doları çaldılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.