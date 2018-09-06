Kaçak tütün, sigara ve şarapları yakarak imha ettiler

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta polisin düzenlediği operasyonlarda ele geçirilen kaçak tütün ve tütün mamulleri ile şaraplar, yakılarak imha edildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerinin son 4 ay içerisindeki operasyonlarda, kaçak üretildiği belirlenen 710 litre şarap ile gümrük kaçağı olduğu anlaşılan bin 320 paket sigara, 4 bin doldurulmuş makaron ve 20 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Çeşitli markalardaki kaçak şarap, tütün ve tütün mamulleri, bugün imha edilmek üzere Uşak Belediyesi Çöp Depolama Alanı'na getirildi. Polis ekipleri, Zabıta ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin de eşliğinde üzerine benzin dökülen kaçak şarap, tütün ve tütün mamulleri yakılarak imha edildi.

FOTOĞRAFLI



