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Kaçak ürettikleri silahları internetten satan şebekeye operasyon: 17 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.02.2019 12:53 | Son Güncelleme

KONYA'da 'merdiven altı' diye tabir edilen kaçak atölyelerde üretilen tüfek ve kurusıkıdan dönüştürülen tabancaları internet üzerinden satan şebekeye yönelik operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı.

Kaçak ürettikleri silahları internetten satan şebekeye operasyon: 17 gözaltı

Tolga YANIK- Hasan DÖNMEZ/KONYA, (DHA)- KONYA'da 'merdiven altı' diye tabir edilen kaçak atölyelerde üretilen tüfek ve kurusıkıdan dönüştürülen tabancaları internet üzerinden satan şebekeye yönelik operasyonda, 17 kişi gözaltına alındı. Operasyonda, 37 tabanca, 30 fişek, 81 icra yayı ile atölye ekipmanları ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, tüfek üretiminin yoğunlukta yapıldığı Beyşehir'de kaçak silah üretimi yapıldığı bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, şebeke üyelerinin 'merdiven altı' diye tabir edilen atölyelerde ürettikleri tüfek ile kurusıkıdan dönüştürdükleri tabancaları internetten satıp, alıcıya kargo ve kuryeyle ulaştırdıklarını belirledi. 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından soruşturma kapsamında 22 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Polis ekipleri, bugün sabah saatlerinde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. 5 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü belirtildi. Yapılan aramada ise 37 tabanca, 30 fişek, 81 icra yayı ve ile atölye ekipmanları ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi.

FOTOĞRAFLI

Kaçak ürettikleri silahları internetten satan şebekeye operasyon: 17 gözaltıKaçak ürettikleri silahları internetten satan şebekeye operasyon: 17 gözaltıKaçak ürettikleri silahları internetten satan şebekeye operasyon: 17 gözaltıKaçak ürettikleri silahları internetten satan şebekeye operasyon: 17 gözaltı

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